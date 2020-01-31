أهم أخبار برشلونة اليوم 31 يناير 2020.. آخر لحظات الميركاتو الشتوي البرشلوني

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة 31 - 1 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى استعداد البارسا لمواجهة فريق ديبورتيفو ليجانيس في كأس ملك إسبانيا.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة الموافق 31 - 1 - 2020 :-





- برشلونة يضم صفقة برازيلية في اللحظات الأخيرة





كشف النادي الأسباني عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" توصله لاتفاق مع النادي البرازيلي لضم فيرنانديز في الصيف المقبل لتدعيم صفوف فريقه في الموسم الجديد، وسيرتبط فيرنانديز بعقد مع برشلونة لمدة ٥ مواسم حيث سيتكلف الصفقة خزينة النادي الكتالوني ٧ مليون يورو بجانب ٣ مليون يورو كمتغيرات.





- مفاجأة مثيرة حول تفاصيل اللحظة الأخيرة في صفقة المهاجم





فجرت صحيفة ميرور البرطانية مفاجأة من العيار الثقيل حول مفاوضات برشلونة مع المهاجم الدولي الكونغولي سيدريك باكامبو لاعب نادي جوان بكين في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية، وذكرت الصحيفة البريطانية، أن إدارة البلوجرانا متمثلة في المدير الرياضي للنادي إيريك أبيدال، قرر إبلاغ اللاعب بصرف النظر عن التعاقد معه في الطائرة المتوجهة من سيول عاصمة كوريا الجنوبية لبرشلونة.





- "دوري الأبطال" يجبر برشلونة على الانسحاب من صفقة مميزة





ذكرت عدة مصادر إسبانية مثل صحيفة موندو ديبورتيفو وصحيفة آس وإذاعة كادينا كوبي، أن المدير الرياضي للنادي الكتالوني إيريك أبيدال وجه الدعوة لنجم فياريال السابق للقدوم لمدينة برشلونة، من أجل بدء عملية التفاوض مع اللاعب، وكشفت التقارير أن سبب توقف الصفقة هو ارتباط باكامبو بمباراة مع فريقه الصيني ضد نادي إف سي سيول الكوري الجنوبي في دوري أبطال آسيا، وهو ما يعني استحالة قدوم اللاعب لبرشلونة.





- نجم برشلونة يفاجئ الجميع ويحدد مصيره في لحظات الميركاتو الأخيرة





أشارت شبكة دياريو آس الإسبانية، إلى أن راكيتيتش قرر البقاء في برشلونة حتى نهاية الموسم، والتمسك بالفرصة مع الفريق الكتالوني ومحاولة إنتزاع مكان أساسي مع الفريق، ويتمسك راكيتيش بالبقاء مع برشلونة، بالرغم من رغبة برشلونة في بيعه خلال يناير الجاري، حيث أشارت إذاعة كادينا سير، أن برشلونة حاول إيجاد أكثر من عرض لبيع الكرواتي الدولي خلال يناير.





- برشلونة يحاول التخلص من نجم الفريق قبل انتهاء الميركاتو الشتوي





أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي برشلونة يحاول حاليا التخلص من السنغالي موسى واجي الظهير الأيمن للفريق قبل انتهاء فترة انتقالات يناير الجارية، وكشفت الصحيفة أن نادي برشلونة سيقدم موسى واجي إلى نادي ليجانيس على سبيل الإعارة في هذا الشتاء.





- برشلونة يفشل مجددا في التعاقد مع نجم الليجا





كانت قد أشارت بعض التقارير الإسبانية إلى تفاوض البارسا مع ويليام خوسيه مهاجم فريق ريال سوسيداد من أجل ضمه في الميركاتو الشتوي، وأعلن نادي ريال سوسيداد منذ قليل عبر صفحته الرسمية أن ويليام خوسيه سوف يستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم ولن يرحل عن صفوف الفريق.





- برشلونة يصطدم بأتلتيك بيلباو في ربع نهائي كأس إسبانيا





أجريت اليوم الجمعة، قرعة دور الـ 8 من بطولة كأس ملك إسبانيا الذي ينطلق يوم 5 فبراير المقبل بوجود برشلونة وريال مدريد وفالنسيا، وأسفرت القرعة عن مواجهة نارية لفريق برشلونة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، ويلتقي برشلونة مع نظيره فريق أتلتيك بيلباو الذي يحتل المركز التاسع حاليا بالدوري الإسباني برصيد 31 نقطة في مباراة صعبة للفريق الكاتالوني.



