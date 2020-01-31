أداء متباين لمؤشرات "البورصة" خلال تعاملات شهر يناير 2020

شهدت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات شهر يناير أول التعاملات الشهرية بالعام الجديد 2020 أدائا متباينًا، مع استقرار رأسمال السوقي عند مستويات 708 مليار جنيه.





وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق" egx30" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستويات 13918.84 نقطة، بينما صعد مؤشر" egx70" للأسهم المتوسطة بنسبة 0.67% ليصل إلى مستويات 538.04 نقطة، خيمت التراجعات على مؤشر " egx100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.21% ليغلق تعاملات الشهر عند مستويات 1395.11 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات في البورصة خلال تعاملات شهر يناير نحو 47 مليار جنيه بالتداول على 3.3 مليار ورقة مالية، مقارنة بقيم تداولات 35.1 مليار جنيه بالتداول على 3.5 مليار ورقة مالية حققتها في شهر ديسمبر الماضي.

وعلى صعيد فئات المستثمرين، سجلت تعاملات المصريين نسبة 8.65 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.24 %و العرب على 7.9 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 5.190 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 4.199 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.