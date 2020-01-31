Advertisements
Advertisements
Advertisements

أداء متباين لمؤشرات "البورصة" خلال تعاملات شهر يناير 2020

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:38 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد عصام
Advertisements

شهدت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات شهر يناير أول التعاملات الشهرية بالعام الجديد 2020 أدائا متباينًا، مع استقرار رأسمال السوقي عند مستويات 708 مليار جنيه.


وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق" egx30" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستويات 13918.84 نقطة، بينما صعد مؤشر" egx70" للأسهم المتوسطة بنسبة 0.67% ليصل إلى مستويات 538.04 نقطة، خيمت التراجعات على مؤشر " egx100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.21% ليغلق تعاملات الشهر عند مستويات 1395.11 نقطة. 

وبلغ إجمالي قيم التداولات في البورصة خلال تعاملات شهر يناير نحو 47 مليار جنيه بالتداول على 3.3 مليار ورقة مالية،  مقارنة بقيم تداولات 35.1 مليار جنيه  بالتداول على 3.5 مليار ورقة مالية حققتها في شهر ديسمبر الماضي.

           

وعلى صعيد فئات المستثمرين، سجلت تعاملات المصريين نسبة 8.65 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.24 %و العرب على 7.9 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 5.190 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 4.199 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

Advertisements

أخبار تهمك

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ حوالي 21 ساعة

"جبنهالك لحد عندك" | "ادخل" برقم جلوسك واسمك و"اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم ولينك مباشر

منذ حوالي 4 ساعات

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

منذ أقل من ساعة

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

منذ حوالي 5 ساعات

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

منذ ساعتين و 33 دقيقة

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 4 ساعات

لينك مباشر (Egypt Knowledge Bank) | نتيجة الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠ الترم الاول LMS عبر رابط موقع بنك المعرفة المصري (تم اعتمادها رسميا) Fast Link

منذ حوالي 21 ساعة

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 15 ساعة

لينك طلقة.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ ساعتين و 26 دقيقة

code number.. لينك نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الترم الأول أولي ثانوي LMS برقم الجلوس وبوابة التعليم الأساسي

منذ أقل من ساعة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ يوم

(رابط جديد/New Link) نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي (خليك اول واحد يجيبها) Officialy "من هنا"

منذ حوالي 4 ساعات

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية

منذ أقل من ساعتين

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:00 م

الأهلي يحسم المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

07:44 م

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

09:22 م

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

11:00 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

11:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status