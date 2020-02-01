عمرو أديب: "ظهور حالات إصابة بفيروس كورنا مش حاجة أبيحة"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن كل مطارات العالم في حالة طوارىء بسبب فيروس كورونا، لافتا إلى أن السلطات الأمريكية تطلب من أي شخص يشتبه في إصابته عدم التوجه للمستشفى، بل هناك فريقًا طبيًا يتوجه للمريض منعا لانتشار العدوى.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن العالم لا يتعامل مع فيروس كورونا على أنه أمرًا قبيحًا، ويتعاملون معه بشكل متحضر، مضيفا: "ليه في مصر بنعتبر لو ظهر إصابة بفيروس كورونا أنه حاجة أبيحة".



وثمن الإعلامي عمرو أديب، قرار القيادة المصرية بعودة المصريين الراغبية في ووهان الصينية إلى مصر، معلقا: "مصر لا تترك أبنائها"، لافتا إلى أن الأهم أن يكون هناك مراقبة جيدة لهم حتى تنتهي فترة حضانة المرض.

