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تعرف على منافسات السبت بالقسم الثالث بالدقهلية

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:38 م
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مظاليم
مظاليم
هيثم حبيب
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تنطلق غدا السبت منافسات الجولة ٢٠ بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث حيث تقام ٦ مباريات بينما تقام مباراة واحدة يوم الأحد فى ختام مباريات الجولة.

بنى عبيد أصحاب الصدارة يحل ضيفا ثقيلا على فريق منية سمنود والذى يسعى للإبتعاد عن منطقة الهبوط بنتيجة إيجابية فى مباراة الغد.

شبان بدواى بقيادة محمد رياض مديره الفنى الجديد فى أولى مبارياته يواجه إختبارا صعبا أمام شربين والذى يسعى للعودة للإنتصارات والمنافسة من جديد عقب الخسارة بالجولة الماضية أمام بنى عبيد بهدف.

شباب الأمير العائد بفوز غالى بالجولة الماضية من ملعب شبان بدواى يسعى لمواصلة إنتصاراته حينما يستضيف الجريح بلقاس والذى لقى هزيمة قاسية أمام جماهيره بالجولة الماضية أمام عمال المنصورة.

المنزلة فى رحلة للبحث عن الهروب من منطقة الخطر بفوز منتظر أمام منافس قوى وهو فريق مياه الدقهلية صاحب السداسية بالجولة الماضية.

كهرباء طلخا يستضيف على ملعبه السنبلاوين الذى يسعى للتقدم خطوة جديدة نحو البقاء بعيدا عن مناطق الهبوط فيما يستضيف صاحب المركز الرابع عمال المنصورة على ملعبه فريق شيكو فى مباراة قوية ومنتظرة بين الفريقين.

ويختتم الأحد مباريات الجولة بلقاء ميجاسبورت وضيفه نبروه على ملعب عمال المنصورة.

ترتيب فرق المجموعة التاسعة :

١- بنى عبيد ٣٧ نقطة
٢- نبروه ٣٥ نقطة
٣- شربين ٣١ نقطة
٤- عمال المنصورة ٢٧ نقطة
٥- ميجاسبورت ٢٧ نقطة
٦- شيكو ٢٧ نقطة
٧- مياه الدقهلية ٢٤ نقطة
٨- شبان بدواى ٢٣ نقطة
٩- بلقاس ٢١ نقطة
١٠- السنبلاوين ٢٠ نقطة
١١- كهرباء طلخا ١٩ نقطة
١٢- الأمير ١٧ نقطة
١٣- منية سمنود ١٦ نقطة
١٤- المنزلة ١٤ نقطة
١٥- المطرية ١٠ نقاط
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