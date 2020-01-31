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فقرة لركلات الجزاء في مران الأهلي وجلسة لفايلر مع الشناوي

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:37 م
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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خصص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة خاصة لركلات الجزاء في نهاية مران الفريق الأحمر قبل مواجهة الهلال السوداني.

وشارك في هذه الفقرة جميع لاعبي الفريق الأحمر، والذي سعى خلالها فايلر على تعوديهم عليها قبل مباراة الغد.

كما عقد المدرب السويسري جلسة خاصة مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق على هامش المران.

وشهدت الجلسة الاطمئنان على جاهزية اللاعب لمواجهة الهلال السوداني غدًا.

وخضع الشناوي لتدريبات قوية اليوم تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق، استعدادًا لمواجهة الغد..

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في التاسعة من مساء غد السبت في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد ١٠ نقاط، فيما يأتي النجم الساحلي في المركز الثاني بـ٩ نقاط وهو نفس رصيد الهلال السوداني الذي يحتل المركز الثالث بينما يقبع بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة وحيدة.
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