بسبب الخلافات.. ربة منزل تلقى بنفسها وطفليها في بحر اليوسف بالمنيا





وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لكشف الظروف والملابسات. تلقى اللواء محمود خليل، مدير الأمن، بلاغا من أهالي قرية ساقولا بمركز بني مزار، بقيام ربة منزل بإلقاء نفسها وطفلين بمجرى البحر اليوسفي. انتقل العميد محمود الحلواني، مأمور مركز شرطة بني مزار، على رأس قوة ترافقه فرق الإنقاذ النهري.



وتبين قيام "م. ص. ع"، 30 عامًا، ربة منزل حاصلة على دبلوم فني، بإلقاء نفسها وطفليها محمد – 9 سنوات، وكمال، 6 سنوات في مجرى بحر اليوسف بالقرية، ونجح الصيادون في إنقاذها من الغرق، فيما لقي الطفلان مصرعهما غرقا. تمكنت فرق الإنقاذ من استخراج جثتي الطفلتين، وتم إيداعهما بمشرحة مستشفى بني مزار العام.



تحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق والتصرف، وتجري إدارة البحث الجنائي بإشراف العميد خالد عبد السلام مدير الإدارة، والعميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، التحريات اللازمة لمعرفة الدوافع والملابسات والظروف. وذكر بعض أهالي القرية التي شهدت الواقعة، إن خلافات نشبت قبل نحو شهرين بين السيدة التي ألقت نفسها وطفليها في البحر اليوسفي وأهل زوجها بسبب رغبتها في إقامة منزل منفصل عن أسرة زوجها الذي يعمل بالسعودية، وأنها ذهبت إلى أسرة زوجها لاصطحاب طفليها لرؤيتهما وأثناء مرورها أمام مجرى البحر اليوسفي قامت بدفعهما وألقت نفسها خلفهم.



ألقت مساء اليوم الجمعة ربة منزل نفسها وطفليها في مجرى بحر اليوسف أمام قرية ساقولا التابعة لمركز بني مزار في شمال محافظة المنيا، ونجح الصيادون في إنقاذ الأم فيما لقي الطفلان مصرعهما.