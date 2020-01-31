Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسبب الخلافات.. ربة منزل تلقى بنفسها وطفليها في بحر اليوسف بالمنيا

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:36 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
Advertisements
ألقت مساء اليوم الجمعة ربة منزل نفسها وطفليها في مجرى بحر اليوسف أمام قرية ساقولا التابعة لمركز بني مزار في شمال محافظة المنيا، ونجح الصيادون في إنقاذ الأم فيما لقي الطفلان مصرعهما.

وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لكشف الظروف والملابسات. تلقى اللواء محمود خليل، مدير الأمن، بلاغا من أهالي قرية ساقولا بمركز بني مزار، بقيام ربة منزل بإلقاء نفسها وطفلين بمجرى البحر اليوسفي. انتقل العميد محمود الحلواني، مأمور مركز شرطة بني مزار، على رأس قوة ترافقه فرق الإنقاذ النهري.
 
وتبين قيام "م. ص. ع"، 30 عامًا، ربة منزل حاصلة على دبلوم فني، بإلقاء نفسها وطفليها محمد – 9 سنوات، وكمال، 6 سنوات في مجرى بحر اليوسف بالقرية، ونجح الصيادون في إنقاذها من الغرق، فيما لقي الطفلان مصرعهما غرقا. تمكنت فرق الإنقاذ من استخراج جثتي الطفلتين، وتم إيداعهما بمشرحة مستشفى بني مزار العام.

تحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق والتصرف، وتجري إدارة البحث الجنائي بإشراف العميد خالد عبد السلام مدير الإدارة، والعميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، التحريات اللازمة لمعرفة الدوافع والملابسات والظروف. وذكر بعض أهالي القرية التي شهدت الواقعة، إن خلافات نشبت قبل نحو شهرين بين السيدة التي ألقت نفسها وطفليها في البحر اليوسفي وأهل زوجها بسبب رغبتها في إقامة منزل منفصل عن أسرة زوجها الذي يعمل بالسعودية، وأنها ذهبت إلى أسرة زوجها لاصطحاب طفليها لرؤيتهما وأثناء مرورها أمام مجرى البحر اليوسفي قامت بدفعهما وألقت نفسها خلفهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر ربة منزل بني سويف اخبار

أخبار تهمك

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

منذ ساعتين و 31 دقيقة

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

منذ حوالي 14 ساعة

"جبنهالك لحد عندك" | "ادخل" برقم جلوسك واسمك و"اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم ولينك مباشر

منذ حوالي 4 ساعات

لينك مباشر (Egypt Knowledge Bank) | نتيجة الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠ الترم الاول LMS عبر رابط موقع بنك المعرفة المصري (تم اعتمادها رسميا) Fast Link

منذ حوالي 21 ساعة

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ حوالي 21 ساعة

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ حوالي 4 ساعات

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

منذ أقل من ساعة

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 4 ساعات

code number.. لينك نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الترم الأول أولي ثانوي LMS برقم الجلوس وبوابة التعليم الأساسي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحسم المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية

منذ أقل من ساعتين

(رابط جديد/New Link) نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي (خليك اول واحد يجيبها) Officialy "من هنا"

منذ حوالي 4 ساعات

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

منذ حوالي 5 ساعات

لينك طلقة.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ ساعتين و 24 دقيقة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ يوم

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ يوم

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

وفاة مُسنة وإصابة 4 وفقدان أخرى في سقوط سيارة بترعة ناصر بالإسكندرية

بعد واقعة "طفلي الدقهلية".. ربة منزل تلقي بنجليها في ترعة بـ"المنيا"

نيابة جنوب المنيا تأمر بحبس أم ألقت طفليها في بحر اليوسفي

غرق "طالب ثانوي" في مياه البحر اليوسفي ببني سويف

"خرج للهو فعاد جثة".. مصرع طفل غرقا في قرية منشأة عبدالصمد ببني سيوف

انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقًا في مياه البحر اليوسفي ببني سويف

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:00 م

الأهلي يحسم المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

07:44 م

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

09:22 م

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

11:00 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

11:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status