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سفيرنا بالصين: 345 طالب مصري في ووهان.. والسيسي وجه بإعادتهم

السبت 01/فبراير/2020 - 07:17 ص
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السفير محمد البدري
السفير محمد البدري
أمنية فوزي
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قال محمد البدري، سفير مصر لدى الصين، إنه تم حصر أعداد المصريين الموجودين في ووهان الصينية، وأغلبهم من طلاب الجامعة، وأساتذة الجامعة.

وأشار "البدري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية ""dmc مساء الجمعة، إلى أن عدد الطلاب المصريين في ووهان حوالي 345 دارسًا بعائلاتهم، و306 مواطنين أعربوا عن رغبتهم في العودة لمصر.

وأضاف السفير المصري لدى الصين، أنهم تواصلوا مباشرة مع المصريين الموجودين بووهان، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعودة المصريين الموجودين في الصين، والراغبين في العودة لبلادهم، مؤكدًا أنه لا إصابات بين المصريين في الصين.

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مصر كورونا سفير مصر في الصين سفير

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