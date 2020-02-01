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عمرو أديب عن سد النهضة: "نستنى 30 يوم كمان"

السبت 01/فبراير/2020 - 05:50 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك بيانًا صدر عن مفاوضات سد النهضة منذ ساعة، معقبا: "كنا نحسبها الجولة الأخيرة.. ولكنها الجولة قبل الأخيرة".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الأمر لم ينته، وتم مد فترة المباحثات، منوها بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل برئيس وزراء أثيوبيا، وأخبره أنه يرغب في رؤية إتفاق عادل لكل الأطراف.

وأضاف الإعلامي، أن المصريين يريدون الوصول إلى إتفاق كامل بكل التفاصيل، معلقا: "كنا نتمنى أن الأمر يكون انتهى.. ولكن الأمر لم ينته بعد، ولكن في سبيله للانتهاء"، مؤكدا أن الجانب الأمريكي يتابع مفاوضات سد النهضة بثقل كبير، متابعا: "انتظرنا 9 سنوات.. مفيهاش حاجة نستنى 30 يوم كمان، والأمريكان حاطين إيدهم جامد".

ونوه الإعلامي عمرو أديب، إلى أن برنامجه على مدار الأسبوع سوف يُبث من واشنطن.
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