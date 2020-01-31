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النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائي في حريق مصحة إدمان حلوان

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:29 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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استعجلت نيابة حلوان الكلية، تقرير المعمل الجنائي في واقعة حريق نشب داخل مصحة إدمان بمنطقة حلوان، وتبين عدم وقوع اي إصابات أو وفيات جراء الحريق.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق هائل، داخل مصحة ادمان، دائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.
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الكلمات المفتاحية

نيابة حلوان مصحة إدمان حريق

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