مصرع وإصابة 3 من عائلة واحد في حادث تصادم باأبوقرقاص

لقيت سيدة وأبناءها الاثنين مصرعهما، وأصيب الأب واحد أبناءهم، منذ قليل، في انقلاب سيارة ملاكي بترعة الابراهيمية، أمام قرية البيهو بمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.





تعود الواقعة إلى تلقي مدير أمن المنيا اللواء محمود خليل، إخطارًا من مأمور مركز أبوقرقاص يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بترعة الابراهيمية.





وعقب انتقال قوات الأمن برئاسة العميد خالد مخلوف مدير إدارة الحماية المدنية وبقيادة المقدم خالد عبدالحليم ضابط بالحماية المدنية والرائد محمد بكر رئيس مباحث مركز أبوقرقاص.



تبين انقلاب السيارة رقم ٥٤٤٩ ط ر م، بقيادة " حسين توفيق عبد المقصود" ٤٠ عامًا مهندس بترول.



وبتشكيل فريق من البحث الجنائي تبين مصرع كلًا من "شيماء محمد عثمان" الام، وأطفالها "أنس حسين توفيق" ٨ سنوات - "زياد حسين توفيق" ١٠ سنوات، وإصابة "محمد حسين توفيق" ٥ سنوات.





وذلك بسبب انفجار الإطار الأمامي للسيارة مما أدى إلى انقلابها بترعة الابراهيمية أمام قرية البيهو بدائرة مركز أبوقرقاص.





تم نقل الأب والطفل إلى مستشفى أبوقرقاص العام لتلقي العلاج، والمتوفين إلى المشرحة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.

