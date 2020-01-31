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نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الترم الأول "نظام Tablet" موقع وزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:08 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الترم الأول "نظام Tablet" موقع وزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة

اوقات قصيرة تفصل طلبة ثانية ثانوي للحصول على النتيجة لسنة 2020 التيرم الأول، من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم مباشرة لتحصل على نتائجك كاملة وبنسبة مئوية أيضًا.

وبعد طول انتظار من طلاب الصف الأول والثاني الثانوي ” نظام التابليت”، لقد تم الانتهاء من تصحيح الإجابات وفي خلال ساعات قليلة سيتم ظهور نتيجة أولى وتانية ثانوي 2020 الترم الأول التى بدأت 11 الشهر الجاري وانتهت في 23 يناير 2020، والجدير بالذكر أن هناك بعض الطلاب بالصف الأول والثاني بالثانوية العامة قد أدت أختباراتها بجميع المواد الدراسية ورقيا وليس إلكترونيا في بعض المحافظات.

رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2020 الفصل الدراسي الأول
رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2020 الفصل الدراسي الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم إلكترونيا بجميع محافظات مصر القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والغربية والفيوم وبني سويف وأسيوط والمنوفية والدقهلية والقليوبية وغيرها من محافظات مصر وذلك عقب اعتمادها مباشرة.

نتيجة أولي وتانية ثانوي الترم الأول
يسعي وزير التربية والتعليم بتطوير منظومة التعليم بالصفوف الدراسية المختلفة وبالأخص أولى وتانية ثانوي حيث قام الطلاب بالإجابة على الأسئلة وفقا للنظام الأمريكي OPENBOOK وذلك لكي ينهض بالمستوى التعليمي للطالب ويعتمد على فهم وليس الحفظ، لذا سوف نتابع معكم عبر موقعكم دليل الوطن نتيجة الصف الأول والتاني الثانوي الترم الأول بعد قليل.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الترم الأول "نظام Tablet" موقع وزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة
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