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الأهلي يحسم المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:00 م
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مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
علي نبوي ومحمد الصو
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حسم النادي الأهلي مساء اليوم الجمعة المقعد الأخير في القائمة الإفريقية قبل ساعات من غلق فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الحالي.

  

وأعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  قيد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق، في المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية.

 

وبذلك يضم النادي الأهلي في قائمته الإفريقية 4 حراس هم محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، والصاعد بقوة مصطفى شوبير.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها التاسعة مساء غدٍ السبت، على استاد الجوهرة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

وكان النادي الأهلي أنهى إعارة صلاح محسن ومحمد عبدالمنعم إلي سموحة حتى نهاية الموسم الجاري.

 

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الكلمات المفتاحية

مصطفى شوبير الهلال السودانى الأهلي الان

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