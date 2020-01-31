Advertisements
Advertisements
Advertisements

نشرة حوادث الفجر: تفاصيل وفاة محتجز داخل مركز شرطة الصف

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:06 م
Advertisements
حوادث الفجر
حوادث الفجر
داليا عادل
Advertisements
شهد الشارع المصري، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار

وفاة محتجز داخل مركز شرطة الصف
توفي محتجز بمركز شرطة الصف، جنوب محافظة الجيزة، إثر تعرضه لأزمة صحية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
للتفاصيل اضغط هنا

غدا.. الحكم في طعن إدراج "أبوالفتوح" وآخرين بقوائم الإرهاب
تصدر محكمة النقض، غدا السبت، حكمها في الطعن المقدم من رئيس حزب مصر القوية عبدالمنعم أبو الفتوح ونجله و6 آخرين، على قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب.
للتفاصيل اضغط هنا

الجمعة الحزينة.. الموت يخطف 3 صحفيين ومدير أوراسكوم في 24 ساعة
يوم حزين على الصحافة المصرية بعد أن استيقظ الجميع صباح اليوم الجمعة، على واقع حادث مؤسف هز قلوبهم وأودى بحياة ٣ صحفيين وهم "زكية هداية وأحمد منسى وأحمد منير".
للتفاصيل اضغط هنا

عاجل.. الأمن العام يضبط أخطر العناصر الإجرامية في السويس
نجح قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، من ضبط اثنين من العناصر شديدة الخطورة بالكيلو ٨٢ طريق العين السخنة.
للتفاصيل اضغط هنا

الإعدام شنقا للمتهم بقتل والدته في القاهرة
قضت محكمة جنايات القاهرة، بالإعدام شنقا على المتهم "طاهر.ف"، لقيامه بقتل والدته والشروع في قتل والده بمدينة القاهرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مدير أوراسكوم شرطة الصف زكية هداية الإعدام اخبار أحمد المنسى

أخبار تهمك

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

منذ حوالي 14 ساعة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ يوم

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ حوالي 4 ساعات

لينك مباشر (Egypt Knowledge Bank) | نتيجة الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠ الترم الاول LMS عبر رابط موقع بنك المعرفة المصري (تم اعتمادها رسميا) Fast Link

منذ حوالي 21 ساعة

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ حوالي 21 ساعة

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

منذ ساعتين و 35 دقيقة

"جبنهالك لحد عندك" | "ادخل" برقم جلوسك واسمك و"اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم ولينك مباشر

منذ حوالي 4 ساعات

code number.. لينك نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الترم الأول أولي ثانوي LMS برقم الجلوس وبوابة التعليم الأساسي

منذ أقل من ساعة

(رابط جديد/New Link) نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي (خليك اول واحد يجيبها) Officialy "من هنا"

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية

منذ أقل من ساعتين

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 15 ساعة

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 4 ساعات

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ يوم

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

منذ حوالي 5 ساعات

لينك طلقة.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ ساعتين و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

نشرة حوادث "الفجر": غدا النظر في طعن عبدالمنعم أبوالفتوح.. وسطو مسلح على شقة سكنية

نشرة أخبار الحوادث يوم الأحد 15 سبتمبر 2019

نشرة حوادث الفجر.. شاب يقتل شقيقه والحكم على قاتل والدته

نشرة حوادث "الفجر": "فيديو جنسي" يتسبب في قتل نقاش لأخيه.. ومقتل 3 خفراء بالقليوبية

نشرة "حوادث الفجر":"سيجارة واسطوانة بوتاجاز".. النيران تلتهم جسد ترزي بأطفيح

نشرة حوادث "الفجر": سوداني يذبح شقيقه.. و4 يقتلون هاربا من "الإعدام"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:00 م

الأهلي يحسم المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

09:22 م

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

07:44 م

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

11:00 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

11:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status