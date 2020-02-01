إعلامية صينية توعي المصريين بمخاطر فيروس كورونا (فيديو)

قالت وانغ شين، إعلامية صينية، إنها تقيم في مصر منذ 3 سنوات، موضحة أن الأسبوع الماضي كان صعبًا على الصين بسبب انتشار فيروس كورونا.



وأوضحت "شين"، خلال حوارها مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الجمعة، أن انتشار فيروس كورونا زاد عند عودة الصينين إلى مسقط رأسهم لقضاء عيد الربيع، لافتة إلى أن عيد الربيع عند الصينيين مثل عيد الأضحى، وعيد الفطر عند المصريين.



وأشارت الإعلامية الصينية، إلى أنها دشنت صفحة على "فيسبوك" باللغة العربية، للتوعية ضد خطر فيروس كورونا، موضحة أنه يجب غسل جميع أجزاء اليد لمدة 20 ثانية.

