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إيبارشية سمالوط تحيي ذكرى شهداء ليبيا

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:59 م
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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تنظم إيبارشية سمالوط، في الفترة بين يومي ١ و١٦ من شهر فبراير المقبل، نهضة روحية في كنيسة شهداء الإيمان بليبيا في قرية العور، بمناسبة عيد شهداء العصر الحديث الذي أقره المجمع المقدس يوم ١٤ فبراير من كل عام.

ومن المقرر أن يترأس نهضة شهداء الإيمان في ليبيا، الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، ويشارك بحضور النهضة ما يقرب من 15 من أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالإضافة لحضور أعداد غفيرة من الرهبان والكهنة والمكرسات، والشعب القبطي من مختلف المحافظات المصرية.

كان ٢١ من أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد استشهدوا على الإيمان بالمسيح على يد إرهابيين بليبيا في فبراير ٢٠١٥.
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