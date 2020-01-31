أهم أخبار الأهلي اليوم الجمعة 31 / 1 / 2020

شهد النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق 31 يناير لعام 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها اعارة نجم الفريق إلي الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 31 - 1 - 2020:





أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة





1- على غرار أزارو.. الخطيب يتدخل لحل أزمة صالح جمعة في الأهلي





شهدت الساعات الماضية تحولا جديدا في مصير صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وقبل ساعات من اغلاق باب الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الحالي.





وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي عدم حاجته الفنية لخدمات صالح جمعة في النادي الأحمر وفتح الباب أمام رحيل اللاعب في الفترة القادمة.





وعلم "الفجر الرياضي" أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سيتدخل لحل أزمة صالح جمعة داخل النادي الأحمر في الساعات القادمة وعقب عودة الفريق من السودان.





ويستعد الأهلي لمباراة الهلال السوداني غدً السبت في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بملعب الجوهرة الزرقاء.





ومن المقرر أن يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة ودية مع صالح جمعة عقب العودة من رئاسة بعثة النادي الأحمر في السودان، من أجل حل الأزمة والتصالح مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في الفترة القادمة ، كما حدث في أزمة المغربي وليد أزارو قبل الرحيل إلى الاتفاق السعودي.





ووسط صالح جمعة عدد من نجوم الأهلي لدى السويسري فايلر المدير الفني للفريق للمطالبة بالحصول على فرصة آخرى وفتح صفحة جديدة مع الجهاز الفني وزملائه اللاعبين في الفريق والالتزام التام في تدريبات الفترة القادمة.





2- رسميا.. الأهلي يعلن إعارة نجمه حتى نهاية الموسم





أتم أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إجراءات إعارة حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى الصفاقسي التونسي، حتى نهاية الموسم.





وتوصل النادي التونسي لاتفاق مع الأهلي على ضم اللاعب حتى نهاية الموسم بعدما خرج من حسابا السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.





وخرج اللاعب من حسابات فايلر هذا الموسم ولم يشارك في أي مباراة حيق فضل عليه علي معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف.





ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني مساء غد السبت على ستاد الجوهرة في الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





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3- مفاجأة جديدة بشأن لاعب الأهلي الهارب إلى تونس





جدد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مخاطبته لإدارة النجم الساحلي التونسي، خلال الساعات الماضية للاستفسار عن أزمة اللاعب الهارب وتسديد عقوبته.





وحرص مجلس الأهلي، على إرسال فاكسًا رسميًا لإدارة نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي، للاستفسار عن أموال العقوبة الموقعة على سليماني كوليبالي لاعب الفريق الهارب.





وكان النادي الأهلي اتفق مع النجم الساحلي، منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر ماضية على جدولة مستحقات العقوبة الموقعة على اللاعب، وإرسالها على ثلاث دفعات حتى يتمكن من المشاركة مع فريقه التونسي بالمباريات.





ولم تتلق خزينة النادي الأهلي حتى هذه اللحظة أي دفعة من الأموال المتفق عليها، الأمر الذي دفع مسؤولو الأحمر عن الاستفسار مجددًا عن طريقة الدفع ومواعيد الدفعات.





ووقع الاتحاد الدولي "فيفا" عقوبة علي اللاعب قدرها مليون و436 ألف دولار لهروبه من القلعة الحمراء عام 2017، وألزمه بسداد قيمة العقوبة أولاً حتي يتمكن من المشاركة مع ناديه الجديد النجم الساحلي.





4- فايلر ينهي أزمة الشيخ ومفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الهلال





استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على بديل أحمد الشيخ لاعب الفريق خلال مواجهة الهلال السوداني، بدوري أبطال إفريقيا.





قرر الجهاز الفني استبعاد أحمد الشيخ عن البعثة المغادرة إلى الخرطوم، لأسباب فنية بالإضافة إلى تعرضه للإصابة خلال مران الفريق والذي أقيم أمس على ملعب التتش بالجزيرة.





وأستقر رينيه، في الاعتماد على خدمات محمد مجدي قفشة كحل بديل عن أحمد الشيخ، بالرغم من استبعاد قفشة من مواجهة النجم الساحلي التونسي، والتي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد بالجولة الخامسة.





وبات يفكر فايلر، جاديًا في الاستفادة من خدمات مجدي قفشة، في تلك المباراة المرتقبة، والتي ستحسم بشكل كبير الفريق المتأهل لدور الثمانية من دوري الأبطال الإفريقي.





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5- الأهلي يخاطب وزير الرياضة للموافقة واستيفاء الإجراءات القانونية لصرف دفعة مالية لمؤمن زكريا





أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب خطابا رسميًا إلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للموافقة وإستيفاء الإجراءات القانونية الخاصة بصرف دفعة مالية للاعب مؤمن زكريا ومساندته بعد الوعكه الصحية التي ألمت به مؤخرًا.





جاء ذلك بناء على قرار مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب في إجتماعه الأخير بشأن الإستمرار في دعم ومساندة اللاعب خاصة وأن النادي لم ولن يتخلي عن ابنائه على مدار تاريخه وسيواصل تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لمؤمن زكريا (غير المقيد بقائمة الفريق) من كافة الإتجاهات حتي يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد .





ويغيب مؤمن زكريا عن المباريات منذ يناير الماضي بسبب إصابته بوعكة صحية.





6- مرتضى منصور يدعم الأهلي قبل موقعة الهلال السوداني





تمنى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، فوز غريمه التقليدي الأهلى على نظيره الهلال السودانى فى المباراة المقرر لها غدا السبت، فى الجولة السادسة لدورى أبطال إفريقيا، كما يتمنى وصول الأهلى مع الزمالك إلى نهائى دورى الأبطال.





وأكمل رئيس القلعة البيضاء فى تصريحات لقناة الزمالك الفضائية: "نحترم الأهلى وجماهيره ولما نوصل مع بعض للنهائى يبقى نقول أهلى وزمالك لأن دول فرق مصرية".





وأشار إلى أنه مندهش من اختيار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" إقامة السوبر الإفريقى أمام الترجى التونسى يوم 14 فبراير فى قطر، مؤكدا أن المباراة بين فريقين من قارة إفريقيا، وأنه ترك الأمر للعب المباراة والسفر إلى قطر إلى مسؤولى الدولة.





كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي، المقرر لها 14 فبراير المقبل، بدولة قطر.





وأعلن الاتحاد الأفريقي عن إقامة المباراة على ستاد "ثاني بن جاسم" الخاص بنادي الغرافة، الذي يتسع لـ25 ألف مشجع، وجرى بناؤه عام 2003.





كما جرى طرح التذاكر بشكل رسمي، على أن تتراوح أسعارها للدرجة الثالثة 20 ريالا قطريا (ما يوازي 110 جنيهات مصرية)، والدرجة الثانية 50 ريالا (300 جنيه مصري)، ولم تُحدد باقي الدرجات.





ويعقد مرتضي منصور رئيس الزمالك مؤتمرا صحفيا الاثنين المقبل لحسم موقفه النهائي بخصوص خوض السوبر الافريقي.



