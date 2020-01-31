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عاجل.. حارس الزمالك ينتقل إلى خيتافي

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:52 م
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خيتافي
خيتافي
الفجر الرياضي
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تعاقد نادي خيتافي الإسباني رسميا مع حارس مرمى نادي الزمالك السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 

خيتافي يضم حارس مرمى الزمالك السابق

 

وأعلن نادي خيتافي اليوم الجمعة 31 يناير رسميا التعاقد مع محمد عز الدين "سيمو" حارس مرمى نادي الزمالك السابق ونادي ليجانيس الحالي في هذا الشتاء.

 

وسينضم سيمو صاحب الـ17 عاما إلى صفوف فريق الشباب بنادي خيتافي قادما من صفوف نادي ليجانيس لمدة موسمين قادميين.

 

أول تعليق من سيمو على انضمامه لنادي خيتافي

 

وقال محمد عز الدين عبر حسابه الخاص على "فيسبوك" تعليقا على انضمامه لنادي خيتافي: "الحمد لله حمدا كثيرا على أول خطوة انتقال في الدوري الاسباني وبعد خمسة أشهر فقط في إسبانيا من ليجانيس إلى خيتافي رابع الترتيب في جدول الدوري الإسباني موسم 2019/2020 ، دعواتك لي في التحدي الجديد.

 

رحيل سيمو من الزمالك إلى الدوري الإسباني

 

يذكر أن سيمو كان قد رحل عن صفوف نادي الزمالك لينضم إلى صفوف نادي ليجانيس منذ خمسة أشهر وتواجد رفقة فريق الشباب أيضا بالنادي الإسباني لينضم الآن لنادي خيتافي ويبدأ تحدي جديد.

 

ترتيب نادي خيتافي في الدوري الإسباني

 

ويتواجد نادي خيتافي في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 36 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.

عاجل.. حارس الزمالك ينتقل إلى خيتافي
عاجل.. حارس الزمالك ينتقل إلى خيتافي
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الكلمات المفتاحية

سيمو رياضة خيتافي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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