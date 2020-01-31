برقم كود الطالب.. الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الترم الأول أولي ثانوي LMS برقم الجلوس والكود



تقدم بوابة الفجر الالكترونية نتيجه اولي ثانوى الترم الاول 2020، وذلك من خلال الرابط الرسمي لموقع بوابة نتائج التعليم الأساسي LMS، ونستعرض معكم فيما يلي خطواط الحصول على نتيجة الصف الاول الثانوي الفصل الدراسي الاول 2019 – 2020.



نتيجة الصف الأول الثانوي نصف العام 2020، يواصل طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي العام، بالبحث عن نتيجة الترم الأول من العام الحالي 2020 وذلك عبر بوابة بنك المعرفة عن طريق الدخول برقم الكود بعد إعلان وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، إعتماد نتيجة الترم الأول بعد الإنتهاء الرسمي من أعمال التصحيح لكراسات الإجابات بالنسبة للنظام الورقي.



نتيجة الصف الأول الثانوي نصف العام 2020

نقدم لكم نتيجة الصف الأول الثانوي لنصف العام، وكيفية الاستعلام عن النتيجة ورابط الاستعلام من خلال موقع بنك المعرفة عن طريق دخول الطالب بالكود وتسجيل البيانات الخاصة به للإستعلام عن نتيجة امتحانات الترم الأول وكافة الدرجات بجميع المواد.







رابط نتيجة الصف الأول الثانوي نصف العام 2020

للحصول علي نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي العام، يمكن الدخول عبر بوابة المعرفة والبدء في الدخول علي الرابط وتسجيل الدخول وإدخال الكود الخاص الطالب ثم تسجيل الدخول والبدء في الإستعلام عن درجات المواد التي يدرسها الطالب الصف الأول الثانوي الترم الأول 2020، حيث أن مجموعة الدرجات بالنسة لطلاب وطالبات الصف الأول الثاني من 280 درجة المجموع الكلي.



الدخول لموقع بوابة بنك المعرفة.

- تسجيل الدخول.

- إدخال رقم الكود.

- إدخال رقم الجلوس.

- ثم الضغط علي عرض نتيجة الصف الأول الثانوي العام.



امتحانات أولي ثانوي 2020 الترم الأول

ويشار أن طلاب الصف الأول الثانوي العام، قاموا أداء امتحانات الترم الأول من العام الحالي 2019 -2020، خلال الأسوعين الماضين حيث انتهت الإمتحانات يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020، وتمت أعمال التصحيح لكراسات الإجابات في جميع الكنترولات الخاصة بالمدارس للنظام الورقي وتصحيح أوراق إجابات الطالبات والطلاب اللذين قاموا بأداء امتحانات نصف العام ورقيًا.



ونتابع معكم، نتيجة الصف الأول الثانوي، الترم الأول لعام 20192020، والتي ستعلن خلال الساعات المقبلة رسميًا عبر موقع بنك المعرفة وموقع وزارة التربية والتعليم للنتائج وموقع بوابة الثانوية العامة، برقم الكود ورقم الجلوس.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم، إنه جاري إعلان نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي خلال الساعات المقبلة بعد الإقتراب من تجميع الدرجات للطلاب والطالبات عقب الإنتهاء من أعمال التصحيح لكراسات الإجابات بالنسبة للنظام الورقي والإلكتروني علي التابلت.



مازالت عمليات الحث متواصلة من الطلاب وأولياء أمورهم لمعرفة نتائج امتحانات الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام نظام التابلت منظومة التعليم الجديدة لمعرفة نتيجة امتحانات نصف العام.



كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم الفني، عن إعلان نتيجة الترم الأول من العام الدراسي لعام 2020 عبر موقع بنك المعرفة بالدرجات بعد اعتماد النتجية من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.



برقم كود الطالب.. الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الترم الأول أولي ثانوي LMS برقم الجلوس والكود

