قائمة الإسماعيلي لمواجهة أسوان بالدوري

أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلي قائمة لاعبيه تحضيرا للقاء أسوان عصر الإثنين المقبل فى الأسبوع الــ16 بالبطولة المحلية.

القائمة لم تشهد أى وجوه جديدة باستثناء استبعاد محمد صادق ووجيه عبد الحكيم لأسباب متنوعة وضم محمود عبد المنصف حارس المرمى وكماتشو الظهير الأيمن.

القائمة جاءت كالتالى ..

حراسة المرمى .. محمد مجدى ، محمد فوزى ، محمود عبد المنصف.

خط الدفاع ..باهر المحمدى ، محمد هاشم ، إبراهيم أبو اليزيد ، محمد مجدى الجمل ، أسامة إبراهيم ، محمود البدرى ، كماتشو.

خط الوسط .. محمود دونجا ، محمد بيومى ، محمد مخلوف ، أحمد مدبولى ، عبد الرحمن مجدى ، بيكيتى سيلفا ، همام طارق.

خط الهجوم .. شيلونجو ، فخر الدين بن يوسف ، محمد الشامى.