السفير البابوي يشهد مهرجان الطفل "ارسم سلامك" بحضور الأنبا باخوم

شهد المطران نيقولاس هنري، السفير البابوي بالقاهرة، اليوم الجمعة، مهرجان الطفل المنظم من لجنة العدالة والسلام والتي يرأسها الأب وليم سيدهم اليسوعي، بحضور الأنبا باخوم نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك للشؤن البطريركية.



تأتي المشاركة في إطار الإحتفال بالذكري الخامسة لهذا المهرجان، بمشاركة الآباء اليسوعيين، بالإضافة إلى عدد من الرهبان والراهبات.



وبدأ اليوم باصطحاب الأب وليم سيدهم مسؤول جمعية النهضة، ورئيس لجنة عدالة وسلام، وابراهيم سعد، مؤسس معرض الأعمال الفنية بالجمعية، الحضور في جولة تفقدية للمعرض الذي يحتوي على عدد من الأعمال الفنية للأطفال.



وعقب تلك الجولة، ألقت الأستاذة هناء ثروت سكرتيرة العدالة والسلام كلمة الافتتاح، كما ألقي الأب وليم كلمة رحب فيها بالحضور مقدمًا شكره إلي صاحب النيافة والسفير البابوي علي الحضور، كما شرح أبرز إنجازات المهرجان علي مدار الخمس سنوات الماضية تحديدًا منذ عام ٢٠١٦.



وألقي الأنبا باخوم كلمة عبر فيها عن سعادته بتواجده في هذا الاحتفال، مشيرًا إلى أن قبول الذات هي أول وأهم خطوة من أجل تحقيق السلام، مؤكدا أيضًا علي أهمية قبول الآخر.



وألقي أيضًا السفير البابوي كلمة عبر فيها عن إعجابه باللوحة التي تعبر عن السلام الداخلي، مشيرًا إلي أن السلام لا يعني عدم وجود مشاكل، بل يعني إيماننا بالله.



وتضمن اليوم أيضًا عرض فني مع الفنان عبدالرحمن كريم، وعرض مسرحي مع فريق مؤسسة الأرش واختتم اليوم بتكريم رؤساء المدارس علي جهودهم المبذولة علي مدار الخمس سنوات، كما تم تكريم الأطفال علي لوحاتهم الفنية الرائعة.