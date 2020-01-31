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هل يضم ليفربول أي لاعب في ميركاتو الشتاء ؟.. كلوب يُجيب

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:39 م
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كلوب
كلوب
الفجر الرياضي
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تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن سوق الانتقالات الشتوية والذي سينتهي بنهاية اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أنه لا ينتظر إبرام الفريق لأي صفقات جديدة قبل غلق باب الانتقالات مساء اليوم.

كان السوق الحالي قد شهد تعاقد الريدو مع الياباني تاكومي مينامينو قادمًا من سالزبورج النمساوي، وانتقال ريان بروستر وناثانيال فيليبس إلى سوانزي سيتي وشتوتجارت على الترتيب على سبيل الإعارة، وانضمام ألان رودريجيز دي سوزا لأتلتيكو مينيرو البرازيلي بصفة دائمة.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده كلوب اليوم في ميلوود، قال المدرب الألماني: "لا أتوقع أي نشاط لنا اليوم، ولكن هذا لا ينفي احتمالية حدوثه. يمكنكم ترك ميلوود بعد المؤتمر الصحفي وأنتم مطمئنون".

وأضاف: "نعم، ربما لم نقم بنشاط كبير في هذا السوق، ولكننا نجري مباحثات مستمرة مع أهدافنا على المدى الطويل. ما أريد أن أقوله أن عدم إبرامنا للعديد من الصفقات لا يعني أننا لا نفكر في تدعيم الفريق. أنا أجلس هنا منذ عدة دقائق ولم نتحدث بعد عن مباراتنا ضد ساوثهامبتون، وهي الأهم بالنسبة لي في الوقت الحالي. لست متأكدًا؟ هل جلبنا لاعبين جدد في يناير الماضي؟...في العام الذي سبقه تعاقدنا مع فيرجيل فان دايك، وكانت صفقة رائعة بكل المقاييس. لم أعتد التعاقد مع لاعبين كثر في سوق الانتقالات الشتوي طوال مسيرتي، ولكننا نجحنا في ضم عدد من اللاعبين الجيدين في السنوات الماضية".

وتابع المدرب الأفضل في العالم: "ربما تضطر الإصابات العديدة بعض الفرق لدخول السوق بحثًا عن بدائل في المراكز المختلفة، ولقد تعرضنا لعدد كبير من الإصابات بالفعل، ولكن معظم المصابين عادوا أو قريبين من العودة إلى صفوف الفريق من جديد. عندما تحظى بموسم جيد فهذا يعني أنك تمتلك قائمة ممتازة ولا تحتاج للقيام بنشاط كبير في السوق الشتوي".

في ذات السياق، تم توجيه سؤال لكلوب حول الصعوبات التي يواجهها في خططه لتدعيم صفوف الفريق.

وأجاب المدير الفني الألماني: "إنها مهمة صعبة بكل تأكيد، ولكننا نحاول تجهيز أنفسنا دائمًا لجميع السيناريوهات المحتملة. نحن نسعى لتطوير الفريق باستمرار، ولكن هذا لا يعني فقط البحث عن لاعبين جدد، وإنما يشمل أيضًا الاستفادة من اللاعبين المتاحين. على سبيل المثال، تعرض أوكسليد-تشامبرلين ونابي كيتا لعدد ليس بقليل من الإصابات التي أبعدتهم عن الملاعب لفترات طويلة، ولكنهم ظهروا بمستوى رائع بعد عودتهم، وهناك كورتيس جونز أيضًا الذي قدم أداءً رائعًا في مباراتينا الأخيرتين في كأس الاتحاد الإنجليزي. كل هؤلاء اللاعبين يشكلون صفقات جديدة بالنسبة لنا".

"نؤمن أننا نستطيع تحقيق نجاح كبير باللاعبين الحاليين وبقدرتهم على إظهار أفضل ما لديهم. بالطبع لا تكون مهمة تدعيم فريق كفريقنا الحالي سهلة على الإطلاق، وعلينا أن نبحث عن اللاعبين المناسبين لطريقة لعبنا في الأندية الأخرى أو في فريق الشباب أو كلاهما".

يأتي ذلك في الوقت الذي تأكد فيه خوض ليفربول مباراة الإعادة ضد شروزبري في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي بفريق الشباب تحت قيادة المدرب نيل كريتشلي، وعما إذا كان هذا القرار ربما سيمنع البعض منهم من الانتقال لأندية أخرى على سبيل الإعارة، قال كلوب:


"ربما، لا أعلم، فهذا سؤال افتراضي. هؤلاء اللاعبين تطوروا كثيرًا في ليفربول، وهناك العديد من الأساليب التي يمكنهم التحسن من خلالها. في بعض الأحيان تكون الإعارة هي الطريقة المناسبة، ولكن الأمر يختلف قليلًا بالنسبة لعدد كبير من لاعبي فريق الشباب، حيث أنهم يتدربون مع الفريق الأول باستمرار ويستفيدون من خبرة النجوم الكبار ويلعبون مباريات قوية في الدوري الإنجليزي تحت 23 عامًا. ربما واجهوا بعض الصعوبات في بداية الموسم، ولكنهم تطوروا كثيرًا الآن. عندما تكون صفوفهم مكتملة، يكونون فريقًا ممتعًا، ونحن نعتمد عليهم في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الثلاثاء".

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ليفربول كلوب

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