تفاصيل تعاقد بوروسيا دورتموند مع نجم يوفنتوس

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني اليوم الجمعة 31 يناير رسميا التعاقد مع الألماني إيمري تشان لاعب وسط نادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





تفاصيل تعاقد بوروسيا دورتموند مع تشان





وتعاقد نادي بوروسيا دورتموند مع إيمري تشان في يناير الجاري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري مع وجود بند بأحقية الشراء.





وانتهت صفقة انتقال تشان من نادي يوفنتوس إلى نادي بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة مقابل 30 مليون يورو.





سبب رحيل تشان عن يوفنتوس





وكان إيمري تشان هو من طلب الرحيل عن صفوف نادي يوفنتوس خلال فترة انتقالات يناير الجارية بسبب عدم الاعتماد عليه في التشكيل الأساسي للفريق بالاضافه إلى قيام ماوروسيو ساري مدرب الفريق بإستبعاده من قائمة الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم لذلك قرر اللاعب مغادرة النادي نهائيا.





مشاركات إيمري تشان مع نادي يوفنتوس هذا الموسم





وقد شارم إيمري تشان في 11 مباراة فقط حتى الآن مع نادي يوفنتوس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.





ويتواجد نادي بوروسيا دورتموند في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري الألماني الممتاز برصيد 36 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري.



