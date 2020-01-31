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تفاصيل جولة رئيس الإنجيلية في محافظات الصعيد (صور)

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:39 م
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الجولة
الجولة
ماريان ناجى
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شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في احتفال تنصيب القس أنيس أنسي على كنيسة بني عديات البحرية بأسيوط، كما قام زكي بافتتاح كنيسة التتالية الرسولية بديروط أسيوط، بحضور القس ناصر كتكوت، الرئيس العام للكنائس الرسولية، وعدد من القيادات الدينية والشعبية من رجال الدين والقيادات التنفيذية بمحافظة أسيوط.

وفي عزبة شحاتة بملوي المنيا شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في احتفال تنصيب القس مدحت زخاري قسًّا جديدًا لكنيسة عزبة شحاتة بملوي المنيا بحضور قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر.

كما شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر في لقاء خاص مع شيوخ مجمع المنيا الإنجيلي بمقر مركز إطساسنتر، لمناقشة أهم القضايا الخاصة بالخدمة والعمل اللاهوتي والكنسي.

يذكر أن الدكتور القس أندريه زكي قد شارك أمس الخميس بسوهاج، في افتتاح الكنيسة الرسولية بطما بعد تجديدها، بحضور ناصر كتكوت الرئيس العام للكنائس الرسولية، وعدد من القيادات الدينية والشعبية من محافظة سوهاج.
تفاصيل جولة رئيس الإنجيلية في محافظات الصعيد (صور)
تفاصيل جولة رئيس الإنجيلية في محافظات الصعيد (صور)
تفاصيل جولة رئيس الإنجيلية في محافظات الصعيد (صور)
تفاصيل جولة رئيس الإنجيلية في محافظات الصعيد (صور)
تفاصيل جولة رئيس الإنجيلية في محافظات الصعيد (صور)
تفاصيل جولة رئيس الإنجيلية في محافظات الصعيد (صور)
تفاصيل جولة رئيس الإنجيلية في محافظات الصعيد (صور)
تفاصيل جولة رئيس الإنجيلية في محافظات الصعيد (صور)
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الكلمات المفتاحية

كنيسة المنيا الطائفة الإنجيلية أسيوط

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