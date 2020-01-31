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الاسماعيلي يضم هداف الدوري الأوغندي السابق

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:35 م
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كادو
كادو
أحمد شاكر
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نجح مسؤولو فريق النادي الإسماعيلي في ضم الأوغندي باتريك كادو مهاجم فريق نهضمة بركان المغربي، وذلك قبل ساعات قليلة من غلق باب الانتقالات الشتوية.

وكان كادو قد لعب في فريق كامبالا سيتى وحصل على لقب هداف الدورى الأوغندى الموسم الماضى برصيد 18 هدف.

وينتظر الإسماعيلي وصول المهاجم الدولي من أجل اتمام التعاقد بعد انهاء كل الاجراءات الخاصة به.

من ناحية أخرى جاءت قائمة الدراويش لمواجهة أسوان بالدوري الاثنين المقبل على النحو التالي :-

حراسة المرمى.. محمد مجدى ، محمد فوزى ، محمود عبد المنصف.
خط الدفاع.. باهر المحمدى، محمد هاشم، إبراهيم أبو اليزيد، محمد مجدى الجمل، أسامة إبراهيم، محمود البدرى، كماتشو.
خط الوسط.. محمود دونجا، محمد بيومى، محمد مخلوف، أحمد مدبولي، عبد الرحمن مجدى، بيكيتى سيلفا، همام طارق.
خط الهجوم.. شيلونجو، فخر الدين بن يوسف، محمد الشامى.
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