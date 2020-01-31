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موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني 1 فبراير 2020| مشاهدة مباراة الهلال ضد الأهلي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا beIN SPORT HD

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:24 م
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مباراة الأهلي والهلال السوداني
مباراة الأهلي والهلال السوداني
أمل الحلفاوي
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يحل الأهلي ضيفًا على نظيره الهلال السوداني، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

ويقام اللقاء الذي يجمع بين الأهلي والهلال السوداني عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت جرينتش.

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بعد الفوز في 3 مباريات وخسارة لقاء والتعادل في الآخر، وسجل 6 أهداف ودخل مرماه 3 أهداف.

الأهلي يحتاج للفوز بالمباراة أو التعادل للعبور بأمان إلى الدور المقبل من البطولة الإفريقية.

فيما يحتل الهلال السوداني المركز الثالث برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في 3 لقاءات وخسارة لقائين، وسجل 6 أهداف ودخل مرماه 5 أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وتنقل المباراة التي تجمع بين الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا على قناة bein sports Hd 1.

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