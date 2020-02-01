ما الذي دفع نجيب محفوظ إلى لقاء سيد قطب؟



وأوضح الناقد سيد محمود، خلال الفيلم الوثائقي، أن نجيب محفوظ أكد في أحد كتبه أنه توجه لزيارة سيد قطب، معربًا عن رفضه فكر قطب، لافتا إلى أن نجيب محفوظ أكثر شخص التقط الصراع الدرامي في شخصية سيد قطب.



وأضاف الناقد، أن نجيب محفوظ ذهب لزيارة قطب بمنطقة الصديق الذي أراد أن يطمئن على صديقه، رغم اختلاف اتجاهاتهم، معلقا: "زيارة نجيب له كانت زيارة تأمل، ومجاملة.. وذهب له أيضا بغرض روائي".



عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي سيد قطب، والذي يرصد أهم المحطات في حياته، ورأي عدد من المختصين في مواقفه وشخصيته.