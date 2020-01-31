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حسام عاشور يخمد فتنة الجماهير.. ويؤكد: الأهلي يحسن التعامل مع الضغوط

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:21 م
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حسام عاشور
حسام عاشور
علي نبوي
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علق حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مواجهة الفريق الأحمر، غدًا السبت في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشدد قائد الأهلي على جاهزية فريقه لمباراة الغد، مشيرًا إلى أن الفريق يملك مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب الخبرات التي تجيد التعامل مع مثل هذه المواقف".

وأضاف في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد :"لدينا لاعبون كبار، لديهم خبرة التعامل مع هذه المواقف، وأمامنا هدف واحد ندخل به مباراة الغد وهو تحقيق الفوز والصعود إلى دور الثمانية".

وتابع :"لاعبو الأهلي على قلب رجل واحد غدًا لتحقيق الفوز واستكمال مشوار البطولة الإفريقية، مؤكدًا رغبة الجميع في استعادة اللقب الغالي للأهلي وجماهيره، على الرغم من صعوبة البطولة الإفريقية التي تزداد ضراوة موسمًا بعد الآخر".

وأشار عاشور إلى قوة العلاقة التي تربط ناديي الأهلي والهلال السوداني، مؤكدًا أن العلاقة الطيبة بين مصر والسودان تبقى حاضرة بقوة في مباراة الغد.

وذكر عاشور أن لاعبي الأهلي قادرون على التعامل مع الضغوط الجماهيرية المنتظرة في مواجهة الغد، خاصة أن لديهم خبرات كبيرة للتعامل مع هذه الظروف الصعبة.

وأتم قائد الأهلي حديثه موجهًا الشكر لقوات الأمن السودانية على التأمين الجيد للبعثة منذ وصولها إلى السودان، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل طيب للغاية، وأن هناك حالة تركيز شديدة من أجل تحقيق الفوز غدًا.
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