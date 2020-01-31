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عودة "همر".. جي ام سي تطلق سيارة بيك أب كهربائية (فيديو)

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:15 م
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جي ام سي همر
جي ام سي همر
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كشفت شركة عن عودة سيارتها "همر" إلى الأسواق، ولكن أطلقتها كسيارة بيك أب كهربائية

ونشرت جي ام سي فيديو تشويقي، تعلن فيه عن بعض المعلومات لبيك أب همر التي ستأتي بمحركات كهربائية فقط وبقوة تبلغ 1,000 حصان وعزم دوران كبير يصل إلى 11,500 رطل-قدم وأخيراً زمن انطلاق من 0-100 كم/س في 3.1 ثانية فقط! لا تنتهي الأخبار هنا فقد أعلنت جي ام سي أن الكشف الرسمي عن جي ام سي همر EV -وهو اسم السيارة الرسمي- سيكون في العشرين من شهر مايو المقبل.

ويظهر الفديو، المنشور الشبك الأمامي لـ همر EV مع مصابيح LED حديثة وعلامة جي ام سي في الأسفل مع تصميم كلي جريء للمقدمة يعكس طبيعة السيارة وكونها بيك أب.

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