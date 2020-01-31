خبير اقتصادي: موازنة الدولة تعتمد على الحصيلة الضربية بشكل كبير



علق الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية، على التكليف الرئاسي الخاص بسرعة فض المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، قائلًا إن الموازنة العامة للدولة تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الحصيلة الضريبية.



وأوضح "رزق"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، أن أكثر من 70% من إيرادات الدولة من الضرائب.



وأشار الخبير الاقصادي، إلى أن النظام الضريبي يؤدي إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق الإرادات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، مشددًا على ضرورة آليات متوافقة مع البيئة المصرية لتحصيل الضرائب.

