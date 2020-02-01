"مترو أبوقير".. نقلة جديدة للإسكندرية

- يربط بين ربوع مدينة الإسكندرية، من أبوقير شرقًا وحتى برج العرب غربًا، لتخفيف الزحام المروري في شوارع العاصمة الثانية لمصر.



- يمتد بطول 43 كيلومترًا، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل.



- يعتمد على مسار خط سكة حديد أبو قير الحالي في المسافة من أبو قير إلى محطة مصر بطول حوالي 22 كم.



- المرحلة الأولى تمتد على 21.7 كيلومتر، وتشمل 18 محطة سطحية، وعلوية، وهي: "أبو قير، طوسون، المعمورة، الصلاح، المنتزه، المندرة، العصافرة، ميامي، سيدي بشر، فيكتوريا، السوق، الظاهرية، سيدي جابر، سبورتنج، الحضرة، غبريال، باب شرق، ومحطة مصر، بالإضافة إلى ورشة عمرة القطارات، وتبلغ سرعة القطارات 80 كيلومترًا في الساعة.



- أما المرحلة الثانية، تبدأ من محطة مصر إلى المكس بطول حوالي 8 كيلو مترات.



- وبالنسبة للمرحلة الثالثة والأخيرة، فهي تستكمل المسار من منطقة المكس إلى نهاية الخط بطول حوالي 15.5 كيلومترا .



- يسير القطار 6 كيلومترات من مسار المشروع عبر كوبري علوي، وباقى المسار سيكون سطحيًا.



- تصل سرعه قطارات المشروع التصميمية إلى ١٢٠كم/ ساعة، ليماثل مشروع قطار العاصمة الإدارية الكهربائى الجار تنفيذه.