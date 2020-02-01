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"مترو أبوقير".. نقلة جديدة للإسكندرية

السبت 01/فبراير/2020 - 08:00 ص
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مترو أبوقير
مترو أبوقير
كرستينا عياد
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تنفذ وزارة النقل متمثلة في الهيئة القومية للأنفاق، عدد من مشروعات البنية التحتية في القاهرة وعدد من المحافظات، خاصة محافظات الجيزة والإسكندرية، التي يتم بها مشروع لتحويل قطار أبو قير لمترو الانفاق، ليصبح خط مترو أبوقير/ محطة مصر ؛ حيث أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل في وقت سابق، أن القيادة السياسية وافقت على تطوير قطار أبوقير ضمن خطة تطوير منظومة النقل بالإسكندرية.

وتقدم لكم الفجر في السطور التالية، أبرز المعلومات عن هذا المشروع.
- تصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى حوالي مليار ونصف المليار دولار.

- يربط بين ربوع مدينة الإسكندرية، من أبوقير شرقًا وحتى برج العرب غربًا، لتخفيف الزحام المروري في شوارع العاصمة الثانية لمصر.

- يمتد بطول 43 كيلومترًا، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل.

- يعتمد على مسار خط سكة حديد أبو قير الحالي في المسافة من أبو قير إلى محطة مصر بطول حوالي 22 كم.

- المرحلة الأولى تمتد على 21.7 كيلومتر، وتشمل 18 محطة سطحية، وعلوية، وهي: "أبو قير، طوسون، المعمورة، الصلاح، المنتزه، المندرة، العصافرة، ميامي، سيدي بشر، فيكتوريا، السوق، الظاهرية، سيدي جابر، سبورتنج، الحضرة، غبريال، باب شرق، ومحطة مصر، بالإضافة إلى ورشة عمرة القطارات، وتبلغ سرعة القطارات 80 كيلومترًا في الساعة.

- أما المرحلة الثانية، تبدأ من محطة مصر إلى المكس بطول حوالي 8 كيلو مترات.

- وبالنسبة للمرحلة الثالثة والأخيرة، فهي تستكمل المسار من منطقة المكس إلى نهاية الخط بطول حوالي 15.5 كيلومترا .

- يسير القطار  6 كيلومترات من مسار المشروع عبر كوبري علوي، وباقى المسار سيكون سطحيًا.

- تصل سرعه قطارات المشروع التصميمية إلى ١٢٠كم/ ساعة، ليماثل مشروع قطار العاصمة الإدارية الكهربائى الجار تنفيذه.
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