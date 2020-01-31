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تعليق محمود سعد عن المناوشة الكلامية بين الطيب والخشت (فيديو)

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:12 م
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احمد الطيب و الخشت
احمد الطيب و الخشت
داليا الحسين
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عقب الإعلامي محمود سعد، على المناوشة الكلامية التي وقعت بين فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة في مؤتمر الأزهر قائلًا: شيخ الأزهر عالم كبير، وعندما يتحدث يجب أن ننصت له جيدًا، والكلام في الأمور الدينية يحتاج إلى التروي".

وقال "سعد"، خلال تقديمه برنامج "باب الخلق"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الجمعة إن مواقع التواصل الاجتماعي تجتزأ من حديث الإمام الأكبر وهذا لا يجوز؛ لأنه عالم كبير وله مكانة عالية، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف منارة كبيرة منذ أكثر من ألف سنة ويغذي الأمة الإسلامية في كل مكان.

وأضاف الإعلامي: "تجديد الخطاب الديني لا يجب أن يكون في العلن، ولكنه يحتاج إلى اجتماع بين العلماء؛ لأن هناك أمور عميقة تخص الأمة الإسلامية"، معربة عن أمله أن يتغير الخطاب العام وليس التراث للهمة والعزيمة وليه التخويف والترهيب من عذاب القبر.

يذكر أن اليوم الثاني من مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر الإسلامي، شهد جدلًا، عقب كلمة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، التي اعتبرها البعض تتعرض للمذهب الأشعري، ما دفع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف إلى التعقيب على كلمة رئيس جامعة القاهرة.
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مصر محمود سعد تجديد الفكر اخبار

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