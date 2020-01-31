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وزير النقل لـ"الفجر": قرار زيادة أسعار تذاكر القطارات "مؤجل"

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:09 م
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الفريق مهندس كامل الوزير
الفريق مهندس كامل الوزير
كرستينا عياد
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نفى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، ما تردد عبر مواقع التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، بشأن زيادة أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية.

وقال الوزير في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، إن قرار الزيادة مؤجل وحال طرحه سيكون ذلك بعد حوار مع الركاب، مؤكدا على اهتمامهم الحالي بتطوير منظومة السكة الحديد والارتقاء بها، وأن أي زيادة لن تتم إلا بعد وصول الجرارات وعربات القطارات الجديدة.
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