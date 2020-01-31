Advertisements
Advertisements
Advertisements

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:07 م
Advertisements
العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
Advertisements

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 31/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || ترامب ورئيس الحكومة الإثيوبية يبحثان سد النهضة

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الجمعة، خلال اتصال مع رئيس الحكومة الإثيوبية تفاؤله بالتوصل لاتفاق مفيد لجميع الأطراف بشأن سد النهضة.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || ماكرون: خروج المملكة المتحدة من بريكست يشكل "صدمة"
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يشكل "صدمة" و "إنذاراً تاريخياً لأوروبا بأسرها".


أخبار عالمية عاجلة اليوم || الرئيس الروسي يعلن استعداد بلاده للمساعدة في أزمة "كورونا"
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الجمعة، عن تضامنه مع الرئيس الصيني شي جين بينج، مؤكداً على دعم موسكو لبكين واستعدادها لتقديم المساعدة على خلفية تفشي فيروس كورونا في جمهورية الصين الشعبية، حسبما نقل المكتب الصحفي للكرملين في بيان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا سد النهضة بريكست المملكة المتحدة الرئيس الروسي الحكومة الإثيوبية البيت الأبيض

أخبار تهمك

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ حوالي 23 ساعة

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ حوالي 23 ساعة

أنقر هنا | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. رابط شغال لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

منذ أقل من ساعتين

(رابط جديد/New Link) نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي (خليك اول واحد يجيبها) Officialy "من هنا"

منذ ساعتين و 36 دقيقة

"جبنهالك لحد عندك" | "ادخل" برقم جلوسك واسمك و"اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم ولينك مباشر

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 13 ساعة

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

استعلم على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الفصل الدراسي الاول خلال هذا الرابط المباشر لجميع المحافظات

منذ حوالي 5 ساعات

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ ساعتين و 38 دقيقة

لينك طلقة.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ أقل من ساعة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ يوم

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ حوالي 19 ساعة

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

منذ حوالي 13 ساعة

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

منذ حوالي 4 ساعات

لينك مباشر (Egypt Knowledge Bank) | نتيجة الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠ الترم الاول LMS عبر رابط موقع بنك المعرفة المصري (تم اعتمادها رسميا) Fast Link

منذ حوالي 19 ساعة

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:44 م

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

أنقر هنا | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. رابط شغال لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

08:30 م

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

06:46 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

11:23 م

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

07:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status