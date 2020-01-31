أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 31/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || ترامب ورئيس الحكومة الإثيوبية يبحثان سد النهضة



أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الجمعة، خلال اتصال مع رئيس الحكومة الإثيوبية تفاؤله بالتوصل لاتفاق مفيد لجميع الأطراف بشأن سد النهضة.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || ماكرون: خروج المملكة المتحدة من بريكست يشكل "صدمة"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يشكل "صدمة" و "إنذاراً تاريخياً لأوروبا بأسرها".

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || الرئيس الروسي يعلن استعداد بلاده للمساعدة في أزمة "كورونا"