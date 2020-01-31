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قيادات أحوازية لـ"الفجر": هذا ردنا على صفقة القرن.. ونُشيد بمواقف السعودية المساندة للشعب الفلسطيني

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:50 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبدالمجيد حسن
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كشف قيادات حركة رواد النهضة لتحرير، عن مواقفهم تجاه صفقة القرن، مُشيدين بمواقف المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية. 

وقال أحمد قاسم نائب رئيس حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز، إن الصراع مع الكيان الصهيوني هو صراع وجودي.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن المشروع الصهيوني لايستهدف فلسطين لذاتها وإنما الأمة العربية بكل مخزونها.

وبدوره أكد ميثاق عبدالله رئيس حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز، أن مواقف المملكة العربية السعودية راعية الحق العربي، مُشيدًا بدورها في القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني.

وأضاف "ميثاق" في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن ميثاق حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز ينص على دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، وثوابت الحركة واضحة تجاة القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى الموقف ثابت وراسخ ولن نغير مبادئنا التي تدعم القضية والشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن صفقة القرن لن تتم ولن تهدر حقوق الفلسطينيين.

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الكلمات المفتاحية

صفقه القرن صفقة القرن امريكا رواد النهضة تحرير فلسطين اخبار ايران اخبار الاحواز

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