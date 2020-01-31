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البيت الأبيض: ترامب ورئيس الحكومة الإثيوبية يبحثان سد النهضة

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:45 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الجمعة، خلال اتصال مع رئيس الحكومة الإثيوبية تفاؤله بالتوصل لاتفاق مفيد لجميع الأطراف بشأن سد النهضة.

وبدأت في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعات الجولة الأخيرة على مستوى وزراء الخارجية لمفاوضات سد النهضة، بحضور وزير الخزانة الأمريكي وممثلين عن البنك الدولي. 

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أشارت إلى أن الوزراء الثلاثة يدركون الفوائد الإقليمية المهمة التي يمكن أن تنجم عن إبرام اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي والتعاون والتنمية الإقليمية والتكامل الاقتصادي التي يمكن أن تنجم عن تشغيل سد النهضة.

 ولا توجد إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خصوصا إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة.

 وتشدد وزارة الري المصرية على ضرورة مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة، إضافة إلى حالات الجفاف والآثار التي قد تنتج عن ظاهرة تغير المناخ.
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الكلمات المفتاحية

سد النهضة ترامب الحكومة الاثيوبية البيت الابيض ؤ

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