"بكلمات مؤثرة" محمد رمضان ينعى خالد بشارة المدير التفيذي لـ"أوراسكوم"

نعي الفنان محمد رمضان رجل الأعمال الراحل خالد بشارة، بكلمات مؤثرة حيث نشر صورة الراحل خالد بشارة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".



وعلق"رمضان" قائلا": بمزيد من الحزن والأسي أنعي أسرة وأحباب رجل الأعمال خالد بشارة..ربنا يرحمه" ونال العديد من الأعجابات والتعليقات لدي جمهوره.



وفي وقت سابق، ورد بلاغًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث على طريق ميدان الرامية، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بالسور الحديدي أعلى الدائري، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أسفر عن مصرعه.



خالد بشارة من مواليد 1971، وحصل على درجة البكالوريوس من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في علوم الحاسب، وعمل عضوًا في المجلس الاستشاري لقسم علوم الكمبيوتر والهندسة.



في ديسمبر 2003، اختارت مجلة Egypt Business Todayخالد بشارة ليكون أفضل رئيس تنفيذي للعام تحت سن 40 عامًا، وترأس بشارة وحدة الخط الثابت والبوابة التجارية لدى شركة “ويند” للاتصالات في عام 2005 وترقى في المناصب حتى تم تعيينه الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة.



وكان بشارة عضوًا مؤسسات لشركة “لينك دوت نت”، واختارت مايكروسوفت الدخول في شراكة مع الشركة التي يرأسها بشارة لإطلاق “MSN Arabia”، أول بوابة عالمية في الشرق الأوسط.

