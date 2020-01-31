الجامعة العربية: أبو مازن أكد عدم التشاور معه قبل إعلان خطة السلام

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن اجتمع مع الأمين العام لجامعة الدول العربية لمناقشة الوضع بعد طرح خطة السلام الأمريكية.



وأشار "زكي"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الرئيس الفلسطيني أكد عدم التشاور معه قبل إعلان المقترح الأمريكي، لافتا إلى أن الأمين العام للجامعة أكد لأبو مازن أن الجامعة العربية تقف بجانبه.



وأضاف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أنه لم يحدث أي تواصل من الجامعة العربية مع الرئيس الأمريكي بعد طرح خطة السلام.

