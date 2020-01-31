حلا شيحة تشارك جمهورها بصور من كواليس فيلمها الجديد "مش أنا"

فيلم "مش أنا"



بطولة تامر حسني، حلا شيحة، سوسن بدر،ماجد الكدواني، سيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة توفيق



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة حلا شيحة الدرامية مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "زلزال"، وهوبطولة محمد رمضان ونسرين أمين،هنادى مهنى، منى عبد الغنى،ماجد المصرى، حسام داغر مصطفى منصور، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وويعد هذا المسلسل أول عمل لها بعد قرار اتعزالها للفن وارتداء الحجاب..



نشرت الفنانة حلا شيحة، مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".حيث ظهرت الفنانة شيحة، أثناء كواليس فيلمها الجديد "مش أنا"، حيث علقت قائلا": حبيت تشاركوا معايا لحظات من كواليس فيلمنا مش أنا قبل التصوير ووقت التحضير للماكياج واللبس سعيدة بدور جميلة في الفيلم وأتمني يوصلكم زي ما وصلي وجميل ان الفنان يحس بحب اللي حواليه وده اللي بيديني طاقة انى أحسن دايما".ونالت العديد من الإعجابات والتعليقات لدي جمهورها، وكان من أبرز التعليقات علي الصور": بالنجاح والتوفيق لكي يا حبيبتي وللجميع يارب".