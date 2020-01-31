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بالأسماء.. إصابة 12 شخص في 3 حوادث بالبحيرة

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:26 م
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أرشيفية
أرشيفية
إسلام أمين
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شهدت محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، وقوع عدد 3 حوادث متفرقة أسفروا عن إصابة 12 شخصا بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تصادم سيارة وتوك توك بطريق دمنهور دسوق بشبراخيت، وانقلاب توك توك بمركز بدر، وتصادم سيارة ودراجة بخارية "موتوسيكل" بطريق أبوالمطامير كفرالدوار.

البداية عندما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شبراخيت، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك بطريق دمنهور دسوق أمام قرية محله بشر، وأسفر عن إصابة ٧ أشخاص وتم نقلهم لمستشفي شبراخيت المركزي.

والمصابون هم كل من "عبد المقصود محمد جاد الله" ٢٠ عاما، مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيسر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، و"أنيسة سعد القطري" ٥٠ عاما، مصابه باشتباه كسر بالفخذ الأيمن وكدمه بالوجه، و"رودينا السيد أبو زيد" عامان، مصابه بجرح أعلى العين اليمنى وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب كل من "جني السيد أبو زيد" ٨ سنوات، مصابه باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بالجسد، و"ياسمين محمد السكري" ٢٢ عاما، مصابه بكدمه بالوجه وسحجات متفرقة بالجسد، و"سجده محمد إبراهيم" عامان، مصابان بكدمه بالوجه وسحجات متفرقة بالجسد، و"سجا محمد أبو زيد" ٣ سنوات، مصابة بكدمات متفرقة بالوجه، وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.

كما تلقي مدير الأمن، إخطارًا من مركز شرطة أبوالمطامير، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية "موتوسيكل" أمام قرية عزبة فتحي طريق أبو المطامير كفر الدوار، وأسفر عن إصابة شخصين وتم نقلهما لمستشفي أبو المطامير المركزي.

والمصابان هم "السيد محمد عبد السلام عاطف" ٢٣ عاما، مقيم بعزبة فتحي علوبة بمركز أبو المطامير، مصاب باضطراب بالوعي وكسر بالكاحل الأيسر وكسر بالساعد الأيمن، و"أحمد عبد الغني عاشور" 30 عاما، مقيم بعزبة فتحي علوبة بمركز أبو المطامير، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد وكسر بالساعد الأيسر، وجارى عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.

كما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة بدر، بوقوع حادث انقلاب توك توك بطريق عبد المجيد مرسي، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي بدر المركزي.

والمصابون هم كل من "أحمد سلامه قاسم" 19 عاما، مصاب بجرح بالوجه 6 سم واشتباه كسر بالزراع الأيسر، و" أحمد نبيل محمد" 18 عاما، مصاب باشتباه كسر بالفك وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، و" بركات عمر مبارك" 14 عاما، مصاب بجرح بالوجه 2 سم وسحجات بالرأس، وجميعهم مقيمين بقرية عبد المجيد مرسي، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.
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