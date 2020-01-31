الجامعة العربية: لم يحدث تشاور معنا بشأن خطة السلام

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنه لم يكن هناك تشاور من جانب الإدارة الأمريكية مع الجامعة العربية قبل طرح خطة السلام المتعلقة بالقضية الفلسطينية، معقبا: "كويس إن محصلش تشاور".



وأضاف "زكي"، خلال حواره مع برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "لو حدث تشاور كانوا سيؤكدون للجانب الأمريكي أن هذا لن يحقق سلام عادل، أو سلام قابل للاستدامة".



وأوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الطرح الأمريكي يخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل واضح، منوها بأن خطة السلام ألغت القدس، وليس هناك سيادة فلسطينية على الدولة، وهو ما سيطيح بالمقترح.

