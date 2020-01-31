Advertisements
Advertisements
Advertisements

الجامعة العربية: لم يحدث تشاور معنا بشأن خطة السلام

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:23 م
Advertisements
السفير حسام زكي
السفير حسام زكي
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنه لم يكن هناك تشاور من جانب الإدارة الأمريكية مع الجامعة العربية قبل طرح خطة السلام المتعلقة بالقضية الفلسطينية، معقبا: "كويس إن محصلش تشاور".

وأضاف "زكي"، خلال حواره مع برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "لو حدث تشاور كانوا سيؤكدون للجانب الأمريكي أن هذا لن يحقق سلام عادل، أو سلام قابل للاستدامة".

وأوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الطرح الأمريكي يخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل واضح، منوها بأن خطة السلام ألغت القدس، وليس هناك سيادة فلسطينية على الدولة، وهو ما سيطيح بالمقترح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

خطة السلام جامعة الدول العربية القضية الفلسطينية الإدارة الأمريكية

أخبار تهمك

(رابط جديد/New Link) نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي (خليك اول واحد يجيبها) Officialy "من هنا"

منذ ساعة و 6 دقيقة

لينك طلقة.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ ساعة و 9 دقيقة

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

منذ حوالي 11 ساعة

"جبنهالك لحد عندك" | "ادخل" برقم جلوسك واسمك و"اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم ولينك مباشر

منذ ساعة و 6 دقيقة

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 12 ساعة

"ادخل اعرف نتيجتك".. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الآن على cairo.gov.eg

منذ حوالي 10 ساعات

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ حوالي 18 ساعة

لينك مباشر (Egypt Knowledge Bank) | نتيجة الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠ الترم الاول LMS عبر رابط موقع بنك المعرفة المصري (تم اعتمادها رسميا) Fast Link

منذ حوالي 18 ساعة

استعلم على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الفصل الدراسي الاول خلال هذا الرابط المباشر لجميع المحافظات

منذ حوالي 3 ساعات

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ حوالي 22 ساعة

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ حوالي 21 ساعة

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ حوالي 21 ساعة

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ ساعة و 8 دقيقة

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

منذ ساعتين و 6 دقيقة

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ ساعة و 8 دقيقة

أنقر هنا | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. رابط شغال لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

لبنان عن مصير "أونروا": مسألة حياة أو موت

الأمين العام المساعد للجامعة العربية يكشف حقيقة مشاركة بشار الأسد في قمة تونس

اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب غداً لبحث دعم السلطة الفلسطينية

الجامعة العربية: صفقة القرن لن تنجح بهذا الشكل

الجامعة العربية: لا يمكن اعتبار خطة السلام الأمريكية "صفقة"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:46 م

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

07:44 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

11:23 م

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

07:44 م

أنقر هنا | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. رابط شغال لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

08:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status