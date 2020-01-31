جماهير الأهلي في السودان تساند الفريق في مقر الإقامة

تواجد عدد من جماهير النادي الأهلي في السودان داخل مقر إقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم قبل التحرك لخوض المران الأخير على ملعب الجوهرة استعدادًا لمواجهة الهلال غدًا.



وقامت الجماهير بمساندة الفريق الأحمر، ودعمه قبل المواجهة الهامة والمرتقبة غدًا، حيث هتفت للبعثة وطالبت اللاعبين والجهاز الفني بالتأهل لربع نهائي البطولة الإفريقية.



ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني مساء غد السبت على ستاد الجوهرة في الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد ١٠ نقاط، فيما يأتي النجم الساحلي في المركز الثاني بـ٩ نقاط وهو نفس رصيد الهلال السوداني الذي يحتل المركز الثالث بينما يقبع بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة وحيدة.

