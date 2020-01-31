مكة المكرمة تتصدر إحصائيات التطوع في السعودية 2019

أفاد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية ماجد الغانمي، أن منطقة مكة المكرمة تصدرت إحصائيات التطوع في عام 2019، محققة مستهدفات تشجيع العمل التطوعي في برنامج التحول الوطني أحد برامج رؤية المملكة 2030، فقد كان المستهدف خلال هذا العام الوصول إلى 120,000 متطوع، بينما تجاوز عدد المتطوعين الفعلي المحقق 192,448 متطوعا دون تكرار رقم الهوية.

واستهدف في عدد الفرص التطوعية 48,125 فرصة تطوعية، وقد تجاوزت الفرص المحققة 300,837 فرصة، منها 67% في مجال التطوع العام، و21% في مجال التطوع المهاري، و12% في مجال التطوع الاحترافي، كما بلغ إجمالي عدد الساعات التطوعية 18,735,625 ساعة تطوعية محققة.

وذكر الغانمي أن نسبة المتطوعين السعوديين بلغت 91%، حسب ما اشتملت عليه الإحصائية، حيث حازت منطقة مكة المكرمة على أعلى نسبة من المتطوعين، تليها منطقة المدينة المنورة ثم منطقة الرياض، كما ذكر أن التجربة التطوعية تركت أثراً إيجابياً على 97% من المتطوعين الذين كان لهم دور إيجابي في أداء الفرص التطوعية، وأبدى 98% منهم الرغبة في تكرار تجربة العمل التطوعي، واستعدادهم لتحفيز الآخرين لخوض هذه التجربة الرائدة.

وقد ساهمت العديد من الجهات الحكومية وغير الربحية الفاعلة في مجال العمل التطوعي في تحقيق هذه المستهدفات وفق مبدأ التكامل والتعاون.

كما أشار النائب لقطاع التنمية الاجتماعية إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على نشر ثقافة العمل التطوعي ورفع الوعي بأهميته وأثره على الفرد والمنظمات والمجتمع، واستكمالاً لمسيرة المبادرات والأعمال التطوعية المنبثقة عن رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع.