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رسميا.. الأهلي يعلن إعارة نجمه حتى نهاية الموسم

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:06 م
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حسين السيد
حسين السيد
علي نبوي
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أتم أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إجراءات إعارة حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى الصفاقسي التونسي، حتى نهاية الموسم.

 

وتوصل النادي التونسي لاتفاق مع الأهلي على ضم اللاعب حتى نهاية الموسم بعدما خرج من حسابا السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

 

وخرج اللاعب من حسابات فايلر هذا الموسم ولم يشارك في أي مباراة حيق فضل عليه علي معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني مساء غد السبت على ستاد الجوهرة في الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد ١٠ نقاط، فيما يأتي النجم الساحلي في المركز الثاني بـ٩ نقاط وهو نفس رصيد الهلال السوداني الذي يحتل المركز الثالث بينما يقبع بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة وحيدة.


 

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الكلمات المفتاحية

رياضة حسين السيد الهلال السودانى الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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