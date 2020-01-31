"سلمان للإغاثة" يواصل توزيع المساعدات في اليمن وباكستان

ووزع المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس, 2,742 سلة غذائية في 37 قرية في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة اليمنية بالإضافة إلى جزيرتي الفشت وبكلان، استفاد منها 18,013 فردًا.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية 600 سلة غذائية في المعهد التقني بمديرية تبن التابعة لمحافظة لحج، استفاد منها 3,600 فرد.

ووزع المركز, 600 حقيبة شتوية في مديرية زيارت بإقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3,000 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.