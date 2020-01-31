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"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:34 م
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نتيجة أولى ثانوي من بنك المعرفة
نتيجة أولى ثانوي من بنك المعرفة
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"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

اعتمد وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، نتيجة اولى ثانوي لسنة 2020 الفصل الدراسي الأول "التيرم الأول"، وينتظر طلاب وطالبات اولى ثانوي صدورها على رابط بنك المعرفة المصري، أو موقع وزارة التربية والتعليم، ويمكنك متابعة موقعنا الفجر لحجز ومعرفة نتيجتك أول الطلاب، وزف الوزير خبر سار لكل الطلاب وهو أن نسبة النجاح تجاوزت الـ 70%.

وسيتم الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي بجميع المحافظات والمدارس خلال أيام فور انتهاء اعتمادها من وزير التربية والتعليم، ويترقب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة أولى ثانوي 2020 عبر بوابة بنك المعرفة المصري، وقد أنهى طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات الترم الأول يوم الخميس الماضي 23 يناير، لتبدأ فور انتهاء الامتحانات أعمال التصحيح والمراجعة النهائية لأوراق إجابات طلاب اولى ثانوي 2020 الترم الاول.

وستكشف نتيجة الاول الثانوي 2020 الترم الاول عبر بوابة الثانوية العامة المختصة بعرض النتائج، على رابط بنك المعرفة المصري، كما يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي الحصول على نتيجه اولى ثانوي ٢٠٢٠ الترم الاول برقم الكود، وتشمل النتيجة حالة الطالب سواء ناجح أو راسب مع تقدير كل مادة، والمجموع النهائي للدرجات. ويبلغ المجموع الكلي للدرجات 280 درجة للفصل الدراسي الأول لنتيجة الصف الاول الثانوي.

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

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