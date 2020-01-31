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مفاوضات تركية مع حكومة الوفاق لإقامة قاعدة عسكرية بطرابلس (فيديو)

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:46 م
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أردوغان والسراج
أردوغان والسراج
الفجر
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أسفرت مفاوضات تركية مكثفة مع حكومة الوفاق الليبية، إلى إقامة قاعدة عسكرية مصغرة قرب طرابلس، وسوف ستكون مسؤولة عن العمليات العسكرية في ليبيا، على أن تضم قوات تركية خاصة وأخرى من القوات البحرية إضافة إلى مهبط للطائرات وغرفة اتصال مباشر بحكومة الوفاق، حسبما نقلت منصة "مداد نيوز".

وتفاوضت حكومة الوفاق لشراء طائرات عسكرية ومسيرة من تركيا، خاصة مع وصول طيارين أتراك إلى طرابلس؛ لتدريب قوات الوفاق ووصول بارجتين حربيتين إلى ميناء طرابلس محملتين بالأسلحة والذخائر.

كما أشار المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في إحاطته لمجلس الأمن، إلى أن الوفاق برئاسة فايز السراج تتلقى دعمًا من الحكومة التركية في مخالفة واضحة لمخرجات مؤتمر برلين.

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الكلمات المفتاحية

مفاوضات تركية قاعدة عسكرية طرابلس حكومة الوفاق

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