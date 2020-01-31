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عرض الفيلم الوثائقي "سونو" عن النوبة وجمالها (فيديو)

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:54 م
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سونو
سونو
أمنية فوزي
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عرضت فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، فيلمًا وثائقيًا تحت عنوان "سونو"، حيث يكشف عن العادات والتقاليد النوبية، وأهم ثقافتهم العريقة.

ويكشف الفيلم، أن الحضارة المصرية بدأت من أسوان، فالإنسان له مزايا خاصة في أسوان، فلن تشرق شمسًا على أرض أعظم من أرضها، ففيها تعانقت القلوب، والتقت إيزيس وأوزوريس وأنجب الفتى المحبوب، وعلى جدرانها نقش الدرس، وتعلم منه البشر.

وأكد الفيلم، أن أرض أسوان حنونة، وكريمة، وطيبة، وأنبتت ثمرًا طيبًا، وتعلو الابتسامة والصفاء وجوه أبناءها.

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الكلمات المفتاحية

فيلم سونو فضائية دي إم سي سونو الحضارة المصرية

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