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عاجل ورسميا.. برشلونة يضم صفقة برازيلية في اللحظات الأخيرة

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:47 م
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ماتيوس فيرنانديز
ماتيوس فيرنانديز
علي نبوي
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أعلن ناد برشلونة اتفاقه رسميًا مع بالميراس البرازيلي للتعاقد مع ماتيوس فيرنانديز لصفوف النادي الكتالوني في يوليو ٢٠٢٠.

وكشف النادي الأسباني عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" توصله لاتفاق مع النادي البرازيلي لضم فيرنانديز في الصيف المقبل لتدعيم صفوف فريقه في الموسم الجديد.

وسيرتبط فيرنانديز بعقد مع برشلونة لمدة ٥ مواسم حيث سيتكلف الصفقة خزينة النادي الكتالوني ٧ مليون يورو بجانب ٣ مليون يورو كمتغيرات.

وقام النادي الكتالوني بوضع مبلغ ٣٠٠ مليون يورو كشرط جزائي في عقد فيرنانديز.
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الكلمات المفتاحية

ماتيوس فيرنانديز رياضة برشلونة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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