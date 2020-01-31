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"مسام" ينتزع 1,616 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:41 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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تمكن مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن، التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال الأسبوع الرابع من يناير الجاري، من انتزاع 1,616 لغمًا.

وتنوعت الألغام المنتزعة، بين 6 ألغام مضادة للأفراد و402 لغم مضاد للدبابات و11 عبوة ناسفة و1,197 ذخيرة غير منفجرة.

يُذكر أن إجمالي المنتزعة منذ بداية المشروع 125,902 لغم زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت.

وحاولت الميليشيات إخفاء الألغام بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء، بينما يهدف المشروع السعودي إلى نزع الألغام "مسام" في اليمن إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

يذكر أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 121,813 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

يُشار إلى أن المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" في اليمن يهدف إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.


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الكلمات المفتاحية

مسام اليمن الافرا ألغام

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