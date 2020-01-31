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وفيات وأحزان بالوسط الفني في بداية 2020

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:14 م
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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بدأ عام 2020 بالحزن في الوسط الفني عدد من النجوم الذين شكلوا جزءًا كبيرًا بذاكرة السينما المصرية، وبالإضافة إلى فقد الفنانين ممن تربطهم علاقة قرابة.

ونرصد لكم بوابة "الفجر الفني" في هذا التقرير أبرز الفنانين الذين فقدناهم في شهر يناير

ماجدة الصباحي

فقد الوسط الفني والجمهورين المصري والعربي، النجمة الكبيرة ماجدة الصباحي، يوم 16 يناير بعد صراع طويل مع عدة أمراض وأبرزها القلب، بعد سلسلة ضخمة من النجاحات الفنية والتي قدمت من خلالها الرومانسي، والسياسي، والإجتماعي، وذلك عن عمر يناهز 89 عامًا.

أقيمت صلاة الجنازة على ماجدة الصباحي، في مسجد مصطفى محمود، بالمهندسين وحرص عدد كبير من الفنانين على الحضور ومنهم دلال عبد العزيز، أشرف زكي، عزت العلايلي، نهال عنبر، وأقيم العزاء في مسجد عمر مكرم، بميدان التحرير وحضر عدد كبير من نجوم الفن، والمجتمع.

وظهر الحزن على ملامح الفنانة غادة نافع، نجلة النجمة الكبيرة ماجدة الصباحي، أثناء تلقيها العزاء في مسجد عمر مكرم، والبكاء.

نادية رفيق

أعلن الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما عن وفاة الفنانة القديرة نادية رفيق، ولم تكد تمر ساعات على وفاة النجمة الكبيرة ماجدة الصباحي، والتي قدمت عدد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات في فترة الثمانينات والتسعينات، واشتهرت بأداء دور الأم، ورحلت عن عالمنا عن عمر يناهز الـ85 عامًا.

إبراهيم فرح

وبعد ساعات قليلة من الإعلان عن وفاة الفنانة نادية رفيق، تم الإعلان عن وفاة الفنان إبراهيم فرح، نجم مسلسل الخواجة عبد القادر، وذلك من خلال منشور قامت بنشره نجلته عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" لتعلن عن وفاته داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وذلك عن عمر يناهز الـ68 عامًا.

والد إيهاب توفيق

رحل والد الفنان إيهاب توفيق، في واقعة مفجعة بسبب نشوب حريق في فيلته بمنطقة مدينة نصر، نتيجة ماس كهربائي بأحد الأجهزة الكهربائية بالطابق الثاني أدى ذلك إلى حالة إختناق له ووفاته في الحال.

وفاة مدير أعمال محمد منير

فقد الفنان محمد منير، زوج شقيقته ومدير أعماله محمود أبا يزيد، الشهير بـ محمود منير، في مستشفى دار الفؤاد، وذلك بعد صراع مع المرض.

وظهرت ملامح الحزن الشديد على وجه محمد منير، خلال الجنازة نظرًا للعلاقة الشديدة التي تربطهما ببعض.

وفاة والدة حسام داغر

فقد الفنان حسام داغر، والدته بعد تعرضها لأزمة صحية مؤخرًا أدت إلى دخولها المستشفى، وكتب معلقًا: "أمي ماتت وسابتني".

وظهرت ملامح الحزن الشديد على وجه حسام داغر، خلال الجنازة والعزاء لفقده لوالدته الذي يتعلق بها لدرجة كبيرة جدًا، وانهياره بالبكاء عليها.

وفاة شقيق نداء شرارة

فقدت المطربة الأردنية نداء شرارة، شقيقها إثر تعرضه لحادث، وذلك عن عمر يناهز الـ24 عامًا، وعلقت قائلة: "أخوي مات 26 سنة، مات شاب، راح حادث، كنت وعدتوا أجهزله بيته عشان بدو يتجوز، كان نفسو يتجوز وعامل جمعية آخر الشهر بدو يقبضها عشان اخطبله".

ودخلت نداء شرارة، بعد وفاة شقيقها الذي رحل مقتبل العمر في حالة حزن شديدة بسبب حادث تعرض له.
وفيات وأحزان بالوسط الفني في بداية 2020
وفيات وأحزان بالوسط الفني في بداية 2020
وفيات وأحزان بالوسط الفني في بداية 2020
وفيات وأحزان بالوسط الفني في بداية 2020
وفيات وأحزان بالوسط الفني في بداية 2020
وفيات وأحزان بالوسط الفني في بداية 2020
وفيات وأحزان بالوسط الفني في بداية 2020
وفيات وأحزان بالوسط الفني في بداية 2020
وفيات وأحزان بالوسط الفني في بداية 2020
وفيات وأحزان بالوسط الفني في بداية 2020
وفيات وأحزان بالوسط الفني في بداية 2020
وفيات وأحزان بالوسط الفني في بداية 2020
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